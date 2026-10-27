HSBC Holdings Aktie
|15,27EUR
|-0,89EUR
|-5,50%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Neutral" belassen. Die Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Kian Abouhossein am Dienstagmorgen. Der Zinsüberschuss und die Trends in der Vermögensverwaltung blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren bis 2028 dürften daher im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,65 £
|
Abst. Kursziel*:
6,20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
05:50
|HSBC shares slide as results disappoint (Financial Times)
|
26.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,23
|-5,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.