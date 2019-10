ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal von 680 auf 655 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die britische Gro0bank habe bei den Erträgen und bei den Risikokosten enttäuscht, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Peace reduzierte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Im vierten Quartal könnte eine Ankündigung weiterer Umstrukturierungen helfen, die Aussichten für die Eigenkapitalrentabilität abzüglich immaterieller Vermögenswerte zu verbessern./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 04:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.