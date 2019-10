ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 600 auf 575 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem für die Branche schwierigen dritten Quartal habe die britische Bank die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das, worauf es im Jahr 2020 aber ankomme, seien Umfang und Erfolg der geplanten Umstrukturierung. Das neue Kursziel resultiere aus seinen etwas nach unten korrigierten Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





