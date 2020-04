ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 515 auf 495 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe aufgrund der Ergebnisse im ersten Quartal ihre Erwartungen an den Gewinn gesenkt, schrieb Claire Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber hierfür seien der niedrigere Nettozinsertrag und höher erwartete Kreditausfälle./ssc/mis



