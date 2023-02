ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 585 Pence belassen. Eine verbesserte Kapitalsituation verleite ihn dazu, wieder an Aktienrückkäufe zu glauben, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch sinke die Aktienzahl, was den negativen Einfluss höherer Kosten auf den Vorsteuergewinn aufwiege./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 04:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.