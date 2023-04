NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von HSBC vor den am 2. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Seine Prognose für Aktienrückkäufe der Großbank liege bei zwei Milliarden US-Dollar und damit am oberen Ende der Erwartungsspanne, die zwischen 0 und 2,5 Milliarden Dollar liege, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erträge von HSBC sollten kurzfristig von höheren Zinsen und einer wieder anziehenden Konjunkturdynamik profitiert haben, erwartet Sinha zudem./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 14:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 14:31 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.