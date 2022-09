NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 650 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Einfluss des Kostendrucks durch höhere Gehälter und Energiekosten, Gebühren und Wechselkurseffekte auf die britischen Banken. Das Potenzial für Einsparungen werde unterschätzt, und angesichts steigender Zinsen seien auch steigende Erwartungen für den Zinsüberschuss wahrscheinlich. Toms hob seine Kursziele für britische Bankenaktien im Schnitt um drei Prozent an. Das größte Potenzial sieht er bei HSBC und Natwest, das geringste dagegen bei Lloyds und Barclays./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 17:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.