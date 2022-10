NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Einfluss höherer Zinsen auf die Kreditnehmer sei ein wichtiges Thema, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu britischen Banken. Die Auswirkungen geringerer verfügbarer Mittel der Haushalte dürften sich erst Ende des kommenden Jahres komplett bemerkbar machen. Auch wenn britische Bankhäuser noch einige gute Quartale verzeichnen dürften und günstig bewertet seien, bleibt er vorsichtig gestimmt./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 01:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 01:35 / EDT



