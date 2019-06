LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang sei übertrieben ausgefallen, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren hätten sich zu sehr auf die Branchentrends fokussiert und nicht auf Initiativen von Hugo Boss. Seine Schätzungen kürzte der Experte dennoch. Die Jahresziele des Modeherstellers hält er weiterhin für erreichbar, sofern "normale" Wetterbedingungen im dritten Quartal herrschen./ajx/edh





Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.