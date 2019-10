HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen von 89 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Modekonzern wohl schwieriger gewesen als gedacht, nicht zuletzt wegen der Unruhen in Hongkong, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber mit einem Abschlag von mehr als 25 Prozent auf die Papiere der Konkurrenz gehandelt, begründete der Experte seine Kaufempfehlung. Die Dividende von 2,70 Euro je Aktie dürfte zudem sicher sein./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



