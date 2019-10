FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Gewinnwarnung für 2019 von 72 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modehersteller habe ihre Erwartungen an das dritte Quartal verfehlt, insbesondere beim operativen Ergebnis (Ebit), schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor den Zahlen habe Boss am Markt bereits polarisiert, aber die nun vorgelegten Kennziffern seien sicher noch schlechter als von den meisten Pessimisten erwartet, so die Expertin. Sie kürzte ihre Schätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 03:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.