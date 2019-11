NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 53 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analystin Kathryn Parker glaubt laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Modekonzern seine vereinfachte Zwei-Marken-Strategie noch verbessern und sowohl im Onlinehandel als auch im asiatisch-pazifischen Raum überdurchschnittlich abschneiden kann. Die Vertrauenskrise nach der Gewinnwarnung im Oktober biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 19:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.