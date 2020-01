NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das vierte Quartal dürfte ereignislos gewesen sein, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Laden-Renovierungen ist sie aber auch zuversichtlich, dass der Umsatz wieder leicht gestiegen sein könnte. Den Flächenerweiterungen kann sie dagegen nicht so viel abgewinnen./kro/ajx



