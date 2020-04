NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 32 Euro genannt. Wegen der Corona-Krise dürfte der Umsatz des Modekonzerns um etwas mehr als ein Viertel eingebrochen sein sowie vor Steuern und Zinsen ein Verlust von 32 Millionen Euro angefallen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Konzern angesichts der komfortablen Verschuldungslage das herausfordernde Jahr 2020 gut meistern./mis/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 11:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.