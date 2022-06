NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 58 Euro angehoben. Die Metzinger würden "vom Boss zum Anführer", schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Social-Media-Daten zeugten von einer Trendwende der Marke. Die Jahresziele seien bereits jetzt konservativ, so die Expertin. Zudem hält sie die Aktien für günstig./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 16:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 19:00 / ET



