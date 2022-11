NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Modekonzern habe im dritten Quartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen und in puncto Profitabilität wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im gegenwärtigen Geschäft zeichneten sich keine Verschlechterungen ab, dies sei ein gutes Signal für das Schlussquartal./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 10:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.