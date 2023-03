HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach finalen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Umsatz- und operativen Gewinnziele bestätigten die derzeitigen Marktbedingungen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er liege mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Spanne wegen der Erfahrung, dass der Modekonzern 2022 seine Ziele übertroffen und im Verlauf angehoben habe. Der Modehandel sei zwar von hohen Lagerbeständen geplagt, die Markenstärke sollte Boss aber ein weiteres starkes Jahr bescheren./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.