ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach einem Kapitalmarkttag und angehobenen Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Modekonzern stehe erst ganz am Anfang eines vieljährigen Zyklus mit überdurchschnittlichem Wachstum, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management zeige sich zwar trotz der angehobenen Umsatzprognose in Bezug auf die Margen konservativer, doch dürften die Profitabilitätsziele eher als Mindestanforderung gelten./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



