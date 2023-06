FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss nach einem Kapitalmarkttag des Modekonzerns von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Kursreaktion auf die erhöhten Mittelfristziele nicht positiver gewesen sei, du?rfte vor allem der zuvor guten Aktienperformance geschuldet sein, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die in Aussicht gestellten Investitionen könnten die Stimmung etwas gedämpft haben. Zudem bestehe das Risiko, dass die geplanten Marketingaufwendungen nicht ausreichten, um die Markenbegehrlichkeit weiter anzuheizen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 15:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 15:41 / MESZ





