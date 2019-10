LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Hugo Boss nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 47 Euro gekappt. Das Ausmaß der Gewinnwarnung gehe zu Lasten der Glaubwürdigkeit der Strategie, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bereits im Juni habe er darauf hingewiesen, dass der Modekonzern die Ziele für 2019 verfehlen könnte, aber das Ausmaß der nun herausgegebenen Warnung sei ein Problem. Der Experte kürzte seine Schätzungen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.