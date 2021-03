NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Modekonzern habe unter den von ihr beobachteten Branchenunternehmen mit den deutlichsten Umsatzrückgang erlitten, aber im Schlussquartal ein gutes Kostenmanagement gezeigt, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollten einige vernünftige strategische Entscheidungen im Online- sowie im China-Geschäft und Kooperationen die Geschäfte stützen, bis der neue Konzernchef Daniel Grieder im zweiten Halbjahr seine langfristige Strategie vorstelle./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 11:11 / ET





