NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Modekonzern habe bereits vorab über die Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung (Ebit) informiert und nun berichtet, dass der Gegenwind für die Bruttomargen teilweise durch ein gutes Kostenmanagement kompensiert worden sei, schrieb Analystin Kathryn Parker am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.