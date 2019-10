ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von 60 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Gauvillé senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Modekonzerns bis 2021 um um Schnitt 15 Prozent. Das vom Unternehmen angepeilte Ziel für das jährliche Umsatzwachstum werde zu einer immer größeren Herausforderung. Nach dem Kursrutsch seit Jahresbeginn jedoch erschienen die Aktien nunmehr attraktiv bewertet./la/zb



