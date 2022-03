NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Analystin Grace Smalley bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Ausblick des Modekonzerns als durchwachsen. Der angepeilte Umsatz entspreche zwar den Markterwartungen, jedoch enttäusche die in Aussicht gestellte Profitabilität. Die eigenen Annahmen sieht die Expertin allerdings bestätigt, da sie höhere Investitionen in das Wachstum berücksichtigt habe./tav/eas



