NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Kennziffern des Modekonzerns dürften über die unterschiedlichen Regionen und Handelskanäle hinweg solide ausgefallen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 16 Prozent./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 20:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.