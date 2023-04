NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 64,00 auf 69,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Louise Singlehurst erhöhte ihre langfristigen Schätzungen für den Gewinn und den freien Barmittelfluss des Modeherstellers. Zudem wirkten Währungseffekte positiv. Sie rechnet mit einem starken Start ins Jahr 2023, wie sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor der Vorlage der Quartalszahlen schrieb. Boss erscheine nicht teuer bewertet im Vergleich mit anderen Luxus-Werten, dennoch wäre ein Abschlag gerechtfertigt angesichts einer geringeren Preissetzungsmacht und einer stärkeren Ausrichtung auf den Großhandel./ajx/bek



