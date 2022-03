NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Modekonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick hält sie für konservativ. Boss habe - vorbehaltlich geopolitischer Risiken - gute Chancen, die eigenen Ziele zu übertreffen./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 02:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 02:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.