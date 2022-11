NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach einem Besuch der neuen Vorzeigefiliale in der Oxford Street in London auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analystin Manjari Dhar zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie beeindruckt vom Erscheinungsbild des Geschäfts und dem darin herrschenden "Feeling". Es handele sich um ein eher erfahrungsbezogenes Einkaufen mit einer starken Betonung des Digitalen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 16:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 16:37 / EDT



