NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss vor einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Event sei für den Modekonzern eine gute Gelegenheit, seine erreichten Erfolge zu skizzieren, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktie positiv gestimmt, da Boss seine Position in einem polarisierenden Modemarkt gefestigt sowie die Margen gesteigert hat, und bei einer anspruchslosen Bewertung noch Wachstumspotenzial birgt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2023 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.