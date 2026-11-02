HUGO BOSS Aktie
|38,79EUR
|0,38EUR
|0,99%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. DDie Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,78%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|17:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|17:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|17:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,79
|0,99%
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|18:47
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|17:11
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|17:11
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|RBC Capital Markets
|17:11
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:10
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|17:09
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:09
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG