HUGO BOSS Aktie
|38,57EUR
|-0,24EUR
|-0,62%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,12%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,48%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,53
|-0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.