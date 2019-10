NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hugo Boss nach einer Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 69 auf 50 Euro gekappt. Der Modekonzern stehe vor harten Zeiten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hersteller hochwertiger Bekleidung stünden weltweit unter Druck, so auch Boss. Ein Ende der Herausforderungen für die Branche sieht der Experte vorerst nicht. Seine mittelfristigen Schätzungen für Boss lägen unter den Prognosen des Managements./ajx/ck



