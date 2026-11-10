Hypoport Aktie
|87,90EUR
|3,65EUR
|4,33%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses geführt, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Der Analyst verwies zudem auf Marktanteilsgewinne im Kernsegment Real Estate & Mortgage Platforms./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,75 €
|
Abst. Kursziel*:
120,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
110,47%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|EQS-News: Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-News: Hypoport delivers solid gross profit growth and an increase in EBIT in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|87,90
|4,33%
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|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)