Iberdrola Aktie
|21,86EUR
|-0,21EUR
|-0,95%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,82 €
|
Abst. Kursziel*:
9,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,92
|-0,68%
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|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
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|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
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|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
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|Jefferies & Company Inc.
|07:51
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|07:31
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|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
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|Vonovia Overweight
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