LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Iberdrola aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 9,50 Euro belassen. Die Aktie des spanischen Versorgers habe in den vergangenen zwölf Monaten um fast die Hälfte zugelegt und sich damit besser als die heimische Konkurrenz entwickelt, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit preise sie die mittelfristig guten Aussichten nun größtenteils ein. Für Anleger, die auf erneuerbare Energien setzen wollten, seien Titel wie Energias de Portugal (EDP), Enel und SSE werthaltiger./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 03:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.