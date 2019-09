ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Feste Lieferverträge seien für die Produzenten von Energie aus erneuerbaren Quellen ein Weg zu mittelfristig sicheren Einnahmen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang seien die Abschlüsse vor allem auf dem US-Markt üblich, doch der spanische Produzent sehe nun auch entsprechende Nachfrage in Europa./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



