NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf etwaige milliardenschwere Wertberichtigungen des dänischen Windparkbetreibers Orsted in den USA auf "Outperform" belassen. Der spanische Energiekonzern habe auf diese Nachricht hin den Investoren rasch versichert, dass bei ihm nicht mit derlei Wertkorrekturen zu rechnen sei, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Iberdrola habe zudem darauf verwiesen, jüngst ein Offshore-Windprojekt in den USA gestoppt zu haben. Garcia beließ das Kursziel für Iberdrola bei 12 Euro./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 10:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 10:02 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.