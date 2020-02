LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach dem Verkauf des Siemens-Gamesa-Anteils an den Mutterkonzern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der spanische Stromerzeuger habe einen guten Preis für seine Anteile an Siemens Gamesa erhalten, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Sicht des Experten ebne der Verkauf den Weg für eine mögliche Entschuldungs-Offensive, die beim nächsten Kapitalmarkttag im Mai bekannt gegeben werden könnte. Daneben erwarte er steigende jährliche Investitionen, um die Nutzung von Kohle in seinen Absatzmärkten zu reduzieren./ssc/zb



