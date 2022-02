LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Drei seiner vier Favoriten in der europäischen Versorgerbranche (RWE, Orsted, Iberdrola und Engie) seien nun Spezialisten für Windkraftprojekte auf See, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht bei seinem Top-Favoriten RWE, Iberdrola, Orsted und SSE einen Marktanteil von insgesamt etwa 40 Prozent der globalen Kapazitäten ab 2030. Im Zuge steigender Zinsen und einer Rotation aus Wachstumswerten heraus seien auch sie abgestraft worden, so dass sich gute Einstiegschancen böten./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2022 / 22:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.