NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Imperial Brands nach einer Gewinnwarnung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Er sei sich nicht sicher, ob die Erklärung des Tabakkonzerns für die geringeren Umsatzerwartungen wirklich Sinn macht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Begründung mit dem schlecht laufenden Geschäft bei den "Next Generation Produkten" sei schwer nachvollziehbar, da dieser Bereich noch nicht sehr viel zum grundlegenden Wachstum beitrage./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 02:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.