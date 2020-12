NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex vor den am 15. Dezember erwarteten Neunmonatszahlen von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neuigkeiten über Corona-Impfstoffe hätten die Aktie des Modehändlers beflügelt und die Bewertung der Konzerngruppe wieder auf ein passenderes Niveau gehoben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die anstehenden Zahlen sollten die Robustheit der Geschäfte angesichts von Multi-Kanal-Angeboten verdeutlichen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 10:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.