FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Inditex von 37,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des spanischen Textilkonzerns gehöre jetzt zu ihren iberischen Favoriten, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts Die Experten verwiesen unter anderem auf die starke Erholung der Zara-Mutter, den über das Vorkrisenniveau gestiegenen Aktienkurs sowie Wettbewerbsvorteile gegenüber großen und mittelgroßen Wettbewerbern./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



