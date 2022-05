NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen zum ersten Quartal von 27,00 auf 26,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe wegen des vorübergehenden Einflusses der Corona-Pandemie auf das China-Geschäft seine Schätzungen für den spanischen Textkonzern reduziert, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anderswo aber das Unternehmen stark abgeschnitten haben./la/jha/



