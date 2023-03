NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Management des Modekonzerns habe die Möglichkeit einer weiteren Margenoptimierung nicht ausgeschlossen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt deute nichts darauf hin, dass seine gegenüber den Konsensschätzungen um rund 10 Prozent höheren Prognosen zu optimistisch seien./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 08:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 08:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.