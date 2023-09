NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal bestätige den neuen Wachstums-Algorithmus des Bekleidungskonzerns mit deutlichen Marktanteilsgewinnen aus eigener Kraft (organisch), schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Angesichts der zuletzt und seit Jahresbeginn starken Entwicklung der Aktie auch im Branchenvergleich sei aber unklar, ob das derzeitige organische Umsatzwachstum für neue Kurshochs ausreiche./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:09 / ET





