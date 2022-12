LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Kennziffern seien zwar besser als erwartet gewesen, der Druck auf die Bruttomargen halte aber an, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich das Umsatzwachstum der spanischen Bekleidungskette in den kommenden Quartalen abschwächen, während die Kosten steigen sollten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 12:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 12:06 / GMT



