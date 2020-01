NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Inditex nach der Veröffentlichung spanischer Einzelhandelsdaten für November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Daten legten nahe, dass große Textilketten wie Inditex ihren Marktanteil weiter erhöht haben könnten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.