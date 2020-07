NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf dem aktuellen Niveau biete die Aktie eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der günstig bewertete Modekonzern sollte in schwierigen Zeiten weitere Marktanteile gewinnen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / ET



