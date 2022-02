NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. In den zurückliegenden drei Monaten habe sich der Aktienkurs der Bekleidungskette zehn Prozent schwächer entwickelt als der Einzelhandelssektor, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei für längerfristig interessierte Investoren eine Gelegenheit zum Einstieg. Inditex sei in der Branche Klassenbester hinsichtlich des Designs und setze erfolgreich auf verschiedene Vertriebswege./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 18:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 00:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.