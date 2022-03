NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Jahreszahlen auf "Outperform" belassen. Er gehe davon aus, dass sich das das Geschäftsmodell des Textilhändlers in der Zeit nach Omikron als eines der widerstandsfähigsten in der Branche zeigen werde, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem starken Barmittelzufluss (FCF). Gleichzeitig notiere die Aktie nahe historischer Tiefstände./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.